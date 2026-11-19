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संवाद न्यूज एजेंसीचित्रकूट। देवउठनी एकादशी पर शुक्रवार की शाम धर्मनगरी का रामघाट दीपों की रोशनी से नहा उठेगा। शाम ढलते ही मंदाकिनी के तटों पर करीब सवा लाख दीपक रोशनी बिखेरेंगे। भजन, शंखनाद और आतिशबाजी से पूरा तट गूंज उठेगा। एक दिन पहले श्रद्धालुओं ने डेरा जमा दिया है। रेलवे स्टेशन से रामघाट और परिक्रमा मार्ग तक हर तरफ श्रद्धालुओं की चहल-पहल है। होटल-धर्मशालाएं फुल हैं।सुबह से ही श्रद्धालु मंदाकिनी में डुबकी लगाएंगे। महिलाएं थाल में दीप, फूल और अक्षत सजाकर घाट पहुंचेंगी। दीपदान, कामतानाथ के दर्शन और कामदगिरि की परिक्रमा का क्रम चलता रहेगा। शाम होते ही नजारा बदलेगा। यहां के तटों पर दीप ऐसे लगेंगे, मानो तारे आसमान से उतरकर मंदाकिनी में उतर आए हों।नगर पालिका कर्वी और वाराणसी की संस्था के सहयोग से भव्य दीपदान होगा। पालिका अकेले 21 हजार से अधिक दीप जलाएगी। एमपी सीमा में राघव घाट पर नगर पंचायत नयागांव भी दीपोत्सव मनाएगी। बृहस्पतिवार को धर्मनगरी में आए श्रद्धालु रामदीन, अजीत पाल और किरन त्रिपाठी ने बताया कि हर साल आते हैं। यहां दीप जलाना और परिक्रमा लगाना सौभाग्य है। इस बार पांच लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है।सुरक्षा चाक-चौबंद, बाजारों में रौनकएडीएम कंचन सिंह और एएसपी पीयूष कांत राय ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। घाट पर पुलिस बल, गोताखोर, नाव, बैरिकेडिंग और सीसीटीवी से निगरानी रहेगी। पेयजल, शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था है।बाजारों में भी रौनक चरम पर है। दीपक, फूल-माला और पूजन सामग्री की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है।इनसेट -जब जागते हैं विष्णु, तब शुरू होते हैं शुभ कार्यसंत दिव्य जीवनदास ने बताया कि देवउठनी एकादशी को देवोत्थान और प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु चार माह के चातुर्मास के बाद योगनिद्रा से जागते हैं। तभी से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है।