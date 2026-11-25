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जांच के दौरान वहां से हल्के रंग की तीन और इफको भारत लिखी तीन बोरियां बरामद हुईं। बोरियों को खोलकर देखा गया तो उनमें नकली खाद भरी मिली। खाद का रंग, दाना और वजन देखकर ही अफसरों को शक हो गया था। जांच में भी इसकी पुष्टि हुई। टीम ने सभी बोरियों को कब्जे में लेकर सील कर दिया और नमूने जांच के लिए भेज दिए।जिला कृषि अधिकारी आरके वर्मा के अनुसार, पूछताछ में क्लीनिक संचालक डॉक्टर ने बताया कि तीन व्यक्ति खाद यहां रखवाते थे। उनके फोन करने पर आने वाले किसान को 1500 रुपये लेकर एक बोरी दे दी जाती थी।किसानों को असली इफको डीएपी के नाम पर नकली खाद बेची जा रही थी। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ खेतों की उर्वरा शक्ति और फसल की पैदावार पर भी बुरा असर पड़ रहा था।छापा में सामने आया कि कारोबार के पीछे संगठित गिरोह सक्रिय था। गिरोह के सदस्य खाद की सप्लाई, रखवाली और बिक्री का काम देखते थे। क्लीनिक को इसलिए चुना गया था, ताकि किसी को शक न हो और पुलिस की नजर से बचा जा सके।इस मामले में संचालक डॉक्टर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दी गई है। वहीं थानाध्यक्ष पहाड़ी विवेक कुमार सिंह का कहना है कि अभी तक तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जाएगी।