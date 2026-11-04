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Chitrakoot News: त्योहार पर बाइक बाजार गुलजार

Wed, 04 Nov 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 04 Nov 2026 11:41 PM IST
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Bike market buzzes during the festivalBike market buzzes during the festival
फोटो 04 सीकेटीपी 14 बेड़ी पुलिया की दुकान में बाइकें देखते ग्राहक। संवाद
चित्रकूट। दिवाली पर्व से पहले बाइक बाजार गुलजार हो गया है। बाजार में खुली एजेंसियों में बाइक खरीदने पर तीन हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक की छूट भी दी जा रही है। धनतेरस के लिए 100 से अधिक बाइकों की बुकिंग भी हो चुकी है।
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जिला मुख्यालय के अस्थायी बस स्टैंड, बेड़ी पुलिया के पास सहित कर्वी पहाड़ी मार्ग, भौंरी, मऊ कस्बे में दो पहिया एजेंसियां खुली हुई हैं। कुछ एजेंसियां बाइक खरीदने पर गिफ्ट भी दे रही हैं। 10 हजार के न्यूनतम डाउन पेमेंट व आसान किस्तों में बाइक दी जा रही है।
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शहर के बेड़ी पुलिया के पास यूनाइटेड बजाज एजेंसी के प्रो. विकास मिश्रा ने बताया कि दिवाली के एक सप्ताह पहले ही एक दिन में 20 से अधिक बाइक बिक रही हैं। धनतेरस पर्व व दीपावली के लिए लगभग 100 बाइक की बुकिंग हो गई है। शहर के अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड के पास खुली श्याम मोटर्स के प्रोप्राइटर देवेश जैन ने बताया कि इस बार पहले बुकिंग कराने पर छूट भी दी जा रही है।
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बाइक खरीदने आए शहर के पंकज सिंह, राकेश पटेल ने बताया कि वाहन सोच समझ कर ही लेना चाहिए। इसलिए बाइक खरीदने वाले कीमत नहीं देखते, बाइक की क्वालिटी देखते हैं। यदि अच्छी बाइक होगी तो कई साल तक चलेगी।
व्यापार मंडल के महामंत्री गुलाब गुप्ता का कहना है कि धनतेरस व दिवाली पर करीब पांच करोड़ से अधिक के बाइक कारोबार की उम्मीद है।
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