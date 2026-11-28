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परीक्षा के लिए कुल 608 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 495 ने परीक्षा दी, जबकि 113 अनुपस्थित रहे।केंद्र व्यवस्थापक एवं प्रधानाचार्य डॉ. रणवीर सिंह चौहान ने सफल आयोजन पर शिक्षकों और कर्मचारियों का आभार जताया। परीक्षा प्रभारी श्रीनिवास त्रिपाठी के नेतृत्व में ऋषि कुमार शुक्ला, वीरेंद्र कुमार शुक्ला, विवेक तिवारी, डॉ. आलोक कुमार शुक्ला, अखिलेश शुक्ला, हेमराज सिंह, रमेश कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, ललक सिंह, इंद्र कुमार, राधेश्याम, पवन कुमार, संतोष कुमार, प्रदीप कुमार प्रजापति, मुकेश कुमार, राकेश कुमार और विनय कुमार त्रिपाठी ने जिम्मेदारी निभाई। प्रदीप शुक्ला का विशेष सहयोग रहा। (संवाद)

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चित्रकूट। नवोदय में दाखिले का सपना लेकर शनिवार को चित्रकूट इंटर कॉलेज में सैकड़ों बच्चे पहुंचे। सुबह से ही केंद्र के बाहर अभिभावकों की भीड़ लगी रही। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।