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गेहूं की बुवाई के लिए किसान खेत तैयार करने में जुटे हैं। ऐसे में समय पर डीएपी नहीं मिलने से बुवाई प्रभावित होने की चिंता सता रही है। सहदुल्लापुर, सिकंदरपुर, बैरी, उतरौत और शिकारगंज स्थित सहकारी समितियों पर मांग के मुकाबले खाद की उपलब्धता कम है। सहदुल्लापुर समिति पर अब तक महज 300 बोरी डीएपी पहुंची है। इससे किसानों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है।वहीं, निजी दुकानों पर निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। किसानों का आरोप है कि किल्लत का फायदा उठाकर कुछ दुकानदार नकली और घटिया गुणवत्ता वाली खाद बेच रहे हैं। इससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। मुहम्मदाबाद क्रय-विक्रय समिति के अध्यक्ष राजीव पाठक के प्रयास से 600 बोरी डीएपी की खेप पहुंचने की उम्मीद है।उधर, बृहस्पतिवार को कृभको केंद्र पर भीड़ अधिक होने से वितरण व्यवस्था प्रभावित रही। खाद लेने के लिए किसानों में धक्का-मुक्की होने लगी। महिला और पुरुष किसानों की अलग-अलग कतारें लगी रहीं। भीड़ के आगे केंद्र के कर्मचारी और शाखा प्रभारी भी असहाय नजर आए। काफी देर तक अफरातफरी और नोकझोंक के बाद खाद वितरण शुरू कराया गया। कृभको केंद्र के सचिव रमेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि सुबह केंद्र पर 6978 बोरी डीएपी और 913 बोरी यूरिया उपलब्ध थी। 50 किसानों को टोकन वितरित किए गए हैं। निर्धारित नियमों और समय के अनुसार किसानों को खाद दी जा रही है।