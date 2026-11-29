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प्रदेश अध्यक्ष ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान के लिए महिला कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और संगठन की भूमिका पर जोर दिया। इससे पहले महिला कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह माल्यार्पण कर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष प्रियंका तिवारी ने की। बैठक में महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनीता सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुषमा जायसवाल, क्षेत्रीय महामंत्री गीता कुमारी, कार्यसमिति सदस्य निर्मला सिंह और आभा जायसवाल और गाजीपुर महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष माया सिंह मौजूद रहीं। चंदौली महिला मोर्चा की जिला एवं मंडल पदाधिकारी भी शामिल हुईं। संचालन महिला मोर्चा की महामंत्री विभु पांडेय और सुनीता रघुवंशी ने किया।

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पीडीडीयू नगर। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा के पहली बार चंदौली आगमन पर कार्यकर्ताओं में उत्साह रहा। शनिवार को सैयदराजा विधानसभा क्षेत्र के बरहनी ब्लॉक में विशेष मतदाता पुनरीक्षण को लेकर महिला मोर्चा की मार्गदर्शन बैठक की गई। इसमें जिले की शक्ति संयोजक बहनों ने सक्रिय भागीदारी की।