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संवाद न्यूज एजेंसीपीडीडीयू नगर। मुगलसराय में जीटी रोड से करवत तक 350 मीटर लंबी सड़क की 21.57 लाख रुपये से विशेष मरम्मत कराई जाएगी। दो साल से बदहाल सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हैं। बारिश और आसपास के पानी के कारण गड्ढों में हमेशा जलभराव रहता है।ग्रामीणों की मांग पर पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड ने सड़क की विशेष मरम्मत का प्रस्ताव शासन को भेजा था। शासन से स्वीकृति और धनराशि मिलने के बाद विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। सड़क की बदहाली से बाइक और साइकिल सवारों के साथ पैदल राहगीरों को भी परेशानी होती है। कई बार लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। करवत के अलावा भिसौड़ी, चैनपुर, मलोखर, दुलहीपुर, कुंडाखुर्द और सतपोखरी सहित आसपास के गांवों के लोग इसी मार्ग से आवागमन करते हैं।सड़क के आसपास कई स्कूल और अस्पताल भी हैं। ऐसे में विद्यार्थियों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीण लंबे समय से सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे थे। अब बजट मिलने के बाद विभाग टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द काम शुरू कराने की तैयारी में है। सड़क की मरम्मत होने से करीब 10 गांवों के पांच हजार लोगों को राहत मिलेगी।स्कूल और अस्पताल जाने का प्रमुख रास्तायह मार्ग करवत के साथ भिसौड़ी, चैनपुर, मलोखर, दुलहीपुर, कुंडाखुर्द और सतपोखरी समेत करीब 10 गांवों को जोड़ता है। मार्ग पर कई स्कूल और अस्पताल होने के कारण विद्यार्थियों, मरीजों और उनके परिजनों का भी रोजाना आवागमन होता है।कोटजीटी रोड से करवत तक सड़क के करीब 350 मीटर हिस्से को विशेष मरम्मत की योजना में शामिल कर कार्ययोजना भेजी गई थी। मंजूरी मिलने और धन अवमुक्त होने के बाद टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। शीघ्र कार्य आरंभ होगा।राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, प्रांतीय खंड, चंदौली।