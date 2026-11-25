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734 कंडोम, 12,890 रुपये, गहने और बैंक दस्तावेज बरामदमार्च में भी इसी इलाके में हुई कार्रवाईपीडीडीयू नगर। मझवार रेलवे स्टेशन के पास निजी अस्पताल के समीप मकान में देह व्यापार का मामला फिर सामने आया है। सीओ सदर नामेंद्र रावत के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस की टीम ने सोमवार रात छापेमारी कर सात पुरुषों और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। मौके से चार महिलाओं को रेस्क्यू कराया गया। पुलिस को तलाशी में अलग-अलग कमरों और अलमारी से 734 कंडोम, 12,890 रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, बैंक पासबुक, जमा पर्चियां और फोन बरामद किए हैं। देह व्यापार गिरोह की संचालिका अमरावती देवी फरार है।सीओ सदर नामेंद्र रावत ने बताया कि सूचना मिली थी कि मझवार स्टेशन से आगे बिहार जाने वाली सर्विस रोड पर निजी अस्पताल के पास स्थित मकान में देह व्यापार कराया जा रहा है। पुलिस टीम ने मकान की घेराबंदी की। सीओ ने बताया कि संचालिका बाहर से भी महिलाओं को रुपये का लालच देकर बुलाती थी। आरोप है कि उन महिलाओं से देह व्यापार कराया जाता था।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चंदा देवी (50) निवासी पांडेयपुर, वाराणसी और सावित्री देवी (50) निवासी परिवा, सैयदराजा के रूप में हुई है। संचालिका अमरावती देवी फरार है। सीओ नामेंद्र रावत ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।इनसेटनौ महीने में दूसरी बार सामने आया मामलापीडीडीयू नगर। मझवार स्टेशन के पास इसी सर्विस रोड पर देह व्यापार का मामला पहली बार मार्च 2026 में भी आया। अस्पताल के पास स्थित मकान में पुलिस ने छापेमारी कर महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया था। उस समय मौके से आपत्तिजनक सामग्री और दवाइयों के साथ 1680 पैकेट बरामद हुए थे। पूछताछ में महिला ने स्वयं और अन्य महिलाओं से देह व्यापार कराने की बात स्वीकार की थी।