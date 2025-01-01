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स्पर्धा में नौबतपुर और मरूई की टीमें विजेता बनीं। शुभारंभ क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रतिनिधि महेंद्र सिंह और बरहनी के बीडीओ ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह ने कहा कि खिलाड़ी देश के भविष्य हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत उन्हें उचित अवसर देने की है। खिलाड़ियों को सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करनी चाहिए। युवाओं को पढ़ाई के साथ खेलकूद और स्वच्छता को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। खेलों से अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास होता है।स्पर्धा के सीनियर बालक वॉलीबॉल वर्ग में नौबतपुर की टीम विजेता और जनौली की टीम उपविजेता रही। वहीं, सब जूनियर वॉलीबॉल में मरूई की टीम ने पहला और जनौली की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अन्य खेलों और आयु वर्गों में भी खिलाड़ियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने मेडल, प्रमाणपत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया।इस मौके पर जिला युवा कल्याण अधिकारी धर्मेंद्र कुमार, श्वेतांक मिश्रा, राहुल कुमार वर्मा, पीआरडी जवान विजय कुमार गौतम, जयप्रकाश भारती, रामनिवास यादव, अब्दुल कादिर और राजकुमार आदि उपस्थित रहे। संचालन नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पांडेय ने किया, जबकि अतिथियों का स्वागत क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी राजन कुमार यादव ने किया।