पीडीडीयू नगर। सिख धर्म के प्रथम गुरु, नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार को नगर में श्रद्धा और उल्लास के साथ नगर कीर्तन निकाला गया।धर्मशाला रोड स्थित गुरुद्वारा साहिब से शुरू हुआ नगर कीर्तन जीटी रोड स्थित गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान गुरबाणी के गायन और भजन-कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया। गुरु महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की।नगर कीर्तन में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। इस दौरान निशान साहिब की सेवा भी की गई। पिछले नौ दिनों से नगर में निकाली जा रही प्रभात फेरियों का सोमवार को नगर कीर्तन के साथ समापन हुआ। श्रद्धालु पूरे मार्ग में गुरु नानक देव जी की वाणी का गायन करते हुए आगे बढ़े। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सेवादार रंजीत सिंह और सचिव सरदार महेंद्र सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में नौ दिवसीय प्रभात फेरी निकाली गई। समापन नगर कीर्तन के रूप में हुआ। आयोजन को सफल बनाने में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और चढ़दी कला कार सेवा संस्था के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मौके पर नरेंद्रपाल सिंह संटी, सतपाल सिंह सूरी, सुरेंद्र सिंह लवली, मनमीत सिंह राजन, अमरीक सिंह, केडी सिंह, मनीष सिंह, शेरी सिंह, रोहित सचदेवा, हैप्पी सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।