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छह साल में यहां दो बार बारजे भरभराकर गिर चुके हैं। गनीमत रही कि दोनों घटनाएं ऐसे समय हुईं, जब बाजार में भीड़ नहीं थी। हादसों के बाद नगर पालिका ने एहतियातन कुछ जर्जर बारजे तुड़वा दिए, लेकिन दुकानदारों और यहां आने वाले लोगों के सिर से खतरा पूरी तरह से टला नहीं है।क्रय-विक्रय केंद्र में सड़क पर लगने वाली सब्जी मंडी और रोजमर्रा की जरूरत का सामान मिलने के कारण दिनभर भीड़ रहती है। ऐसे में जर्जर भवनों का कोई हिस्सा गिरा तो बड़ा हादसा हो सकता है। दुकानदार भी जर्जर भवनों के बीच हर दिन दुकान खोलने को मजबूर हैं।नगर पालिका ने वर्ष 1977 में लोगों को लाल बहादुर शास्त्री क्रय-विक्रय केंद्र में दुकानें लीज पर दी थीं। बाद में यहां नए ब्लॉक भी बनाए गए। वर्तमान में केंद्र में आठ ब्लॉक हैं, इनमें करीब 377 दुकानें चल रही हैं। समय के साथ भवनों के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिए जाने से कई हिस्से जर्जर हो चुके हैं।2 सितंबर 2020 : एफ ब्लॉक के दक्षिणी हिस्से का छज्जा सुबह करीब छह बजे भरभराकर गिर गया। छज्जे के साथ प्रथम तल की रेलिंग भी टूट गई थी। मलबे से दुकानों के टिनशेड और बोर्ड क्षतिग्रस्त हुए थे। उस समय भी भीड़ नहीं होने से जान माल की हानि नहीं हुई।2 अगस्त 2026 : रात डेढ़ बजे एच ब्लॉक के दूसरे तल का बारजा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया। इससे प्रथम तल की रेलिंग भी टूट गई। मलबे की चपेट में आने से नीचे स्थित दुकानों के टिनशेड और बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गए। रात होने के कारण भीड़ नहीं थी।