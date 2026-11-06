Chandauli News: रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाए बाजार, दीपावली की खरीदारी ने पकड़ी रफ्तार

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हालांकि दिनभर बहुत अधिक भीड़ नहीं रही, लेकिन दुकानों पर दीपावली की तैयारियों से जुड़ा सामान खरीदने के लिए लोग पहुंचते रहे। रंग-बिरंगी झालरों, आकर्षक लाइटों, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं और मिट्टी के दीयों की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बनी रही।बाजार को भी रंगीन रोशनी से सजाया गया है। शाम होते ही दुकानों और सड़कों पर दीपावली की चमक दिखाई देने लगी।त्योहार को देखते हुए दुकानदारों ने अपनी दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया है। कहीं रंग-बिरंगी झालरें ग्राहकों को लुभा रही हैं तो कहीं लक्ष्मी-गणेश की विभिन्न आकार और डिजाइन वाली प्रतिमाएं सजी हैं। लोग घरों और दुकानों को सजाने के लिए अपनी पसंद की लाइटें और झालरें खरीद रहे हैं। वहीं, पूजा की तैयारी के लिए मिट्टी के दीयों और अन्य पूजन सामग्री की भी खरीदारी हो रही है।सुभाष पार्क के पास दीपावली की सजावटी लाइटों और झालरों की दर्जनों दुकानें लगी हैं। यहां तरह-तरह की रंगीन झालरें, एलईडी लाइटें और सजावटी सामान उपलब्ध हैं। लोग दुकानों पर रुककर लाइटों की डिजाइन और कीमत पूछने के बाद अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों ने भी ग्राहकों को विकल्प देने के लिए विभिन्न डिजाइन और रेंज की लाइटें सजा रखी हैं।दीपावली पर घरों में पकवान और मिठाई बनाने की परंपरा के चलते लाई-चूड़ा और मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही रही।कई परिवारों में धनतेरस और दीपावली के पूजन के साथ मेहमानों के स्वागत की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री की खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। धनतेरस से पहले ही पीडीडीयू नगर का बाजार दीपावली के रंग में रंगने लगा है। दुकानों पर सजी रंगीन झालरें, लाइटें, दीये, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं और मिठाइयां त्योहार के उल्लास का अहसास करा रही हैं।