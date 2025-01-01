चंदौली। माधोपुर डाबरिया में पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के आवास पर चल रही श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को अयोध्या से पधारीं अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पंडित गौरंगी गौरी ने श्रद्धालुओं को जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से परिचित कराया। भगवान शिव और माता पार्वती के नरमुंड प्रसंग से जुड़े संवाद, देवर्षि नारद के पूर्व जन्म और महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख-सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। वास्तविक सुख की अनुभूति संतोष, धर्म और भक्ति से होती है।कथावाचिका ने राजा परीक्षित को ऋषिपुत्र की ओर से दिए शाप का प्रसंग सुनाते हुए जीवन के उद्देश्य और कर्मों के महत्व पर प्रकाश डाला। कहा कि संसार में स्थायी सुख की अपेक्षा करना उचित नहीं है। यह संसार दुखालय है, जहां परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं। ऐसे में जिसके जीवन में संतोष का भाव होता है, वह विपरीत परिस्थितियों में भी सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। मनुष्य को सांसारिक मोह-माया के बीच रहते हुए भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। धर्म, भक्ति, सदाचार और संतोष को जीवन का आधार बनाना चाहिए। मुख्य यजमान पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू अपने परिवार के साथ कथा में शामिल हुए। दूसरे दिन चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह और सकलडीहा विधायक प्रभुनारायण सिंह ने भी पहुंचकर कथा श्रवण किया। इस अवसर पर रामजन्म यादव, राजेश यादव, सुनील सिंह, मुसाफिर सिंह चौहान, हरदेव मौर्य, बृजेश सिंह, अंगद यादव, रामशरण यादव, हनी सिंह, नागेंद्र सिंह, धर्मराज सिंह, आतिफ खान, मुनि लाल मौर्य, अवधेश राय और प्रशांत सिंह बब्बू आदि मौजूद रहे।