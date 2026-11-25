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न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने निर्माणाधीन न्यायालय परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न खंडों, न्यायालय कक्षों और अधिवक्ताओं के चैंबर के निर्माण की स्थिति की जानकारी ली। विज्ञापन

साथ ही वादकारियों और आम लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, पार्किंग और सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लिया। कहा कि नया न्यायालय भवन केवल अदालती कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां आने वाले अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम नागरिकों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने निर्माणाधीन न्यायालय परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न खंडों, न्यायालय कक्षों और अधिवक्ताओं के चैंबर के निर्माण की स्थिति की जानकारी ली।साथ ही वादकारियों और आम लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, पार्किंग और सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लिया। कहा कि नया न्यायालय भवन केवल अदालती कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां आने वाले अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम नागरिकों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।

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चंदौली। जिले में निर्माणाधीन नए न्यायालय भवन की धीमी प्रगति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एवं चंदौली के प्रशासनिक न्यायाधीश जस्टिस तेज प्रताप तिवारी ने नाराजगी जताई। मंगलवार को औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की स्थिति देखी। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को हिदायत दी। कहा कि निर्माण कार्य में मैनपावर और मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि काम में तेजी आए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर भवन तैयार हो सके। स्पष्ट किया कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए।