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प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि कैमूर जिले के मुंडेश्वरी धाम क्षेत्र के सरैया गांव निवासी सूर्यकांत (45) की तबीयत खराब थी। परिजन एंबुलेंस से इलाज के लिए वाराणसी ले जा रहे थे। एंबुलेंस में चालक रियाज आलम (23), सूर्यकांत और उनके छह तीमारदार थे। भिखारीपुर गांव के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने एंबुलेंस में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही एंबुलेंस में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई।हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों को एंबुलेंस से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाने में मदद की। घायलों में सूर्यकांत, चंद्रभान सिंह (50), मंजू देवी (45), रानी देवी (35), कामेश्वर सिंह (40) और चालक रियाज आलम शामिल हैं। चालक रोहतास के सरैया गांव का निवासी है।