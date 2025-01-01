Chandauli News: ट्रक की टक्कर से एंबुलेंस सवार मरीज और चालक समेत आठ घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:12 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:12 AM IST
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चंदौली। सदर कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर गांव के पास शुक्रवार दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीछे से आ रहे ट्रक ने एंबुलेंस में टक्कर मार दी। हादसे में मरीज और उसके परिजनों समेत आठ लोग घायल हो गए।
प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि कैमूर जिले के मुंडेश्वरी धाम क्षेत्र के सरैया गांव निवासी सूर्यकांत (45) की तबीयत खराब थी। परिजन एंबुलेंस से इलाज के लिए वाराणसी ले जा रहे थे। एंबुलेंस में चालक रियाज आलम (23), सूर्यकांत और उनके छह तीमारदार थे। भिखारीपुर गांव के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने एंबुलेंस में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही एंबुलेंस में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई।
हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों को एंबुलेंस से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाने में मदद की। घायलों में सूर्यकांत, चंद्रभान सिंह (50), मंजू देवी (45), रानी देवी (35), कामेश्वर सिंह (40) और चालक रियाज आलम शामिल हैं। चालक रोहतास के सरैया गांव का निवासी है।
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प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि कैमूर जिले के मुंडेश्वरी धाम क्षेत्र के सरैया गांव निवासी सूर्यकांत (45) की तबीयत खराब थी। परिजन एंबुलेंस से इलाज के लिए वाराणसी ले जा रहे थे। एंबुलेंस में चालक रियाज आलम (23), सूर्यकांत और उनके छह तीमारदार थे। भिखारीपुर गांव के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने एंबुलेंस में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही एंबुलेंस में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई।
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हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों को एंबुलेंस से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाने में मदद की। घायलों में सूर्यकांत, चंद्रभान सिंह (50), मंजू देवी (45), रानी देवी (35), कामेश्वर सिंह (40) और चालक रियाज आलम शामिल हैं। चालक रोहतास के सरैया गांव का निवासी है।
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