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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Dream of buying a tractor on Dhanteras shattered; Rs 2.50 lakh in cash and jewellery stolen.

Chandauli News: धनतेरस पर ट्रैक्टर खरीदने का सपना टूटा, 2.50 लाख नकद और जेवर चोरी

Fri, 06 Nov 2026 01:49 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:49 AM IST
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Dream of buying a tractor on Dhanteras shattered; Rs 2.50 lakh in cash and jewellery stolen.
बबुरी के बरउर खुरूहुजा गांव चोरी के बाद बिखरा पड़ा सामान। संवाद
बबुरी। धनतेरस पर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसान परिवार ने पाई-पाई जोड़कर 2.50 लाख रुपये जुटाए थे। त्योहार पर ट्रैक्टर खरीदने का सपना था, लेकिन इससे पहले ही चोरों ने परिवार की खुशियों पर पानी फेर दिया।
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बुधवार की रात चोर घर में घुसे और 2.50 लाख रुपये नकद के साथ लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर चोरी कर ले गए। परिवार के सदस्य दूसरे कमरे में सोते रहे और चोर छत के रास्ते घर में दाखिल होकर वारदात को अंजाम देते रहे।
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बृहस्पतिवार को सुबह कमरे का ताला टूटा और सामान बिखरा देखकर परिवार के होश उड़ गए।
घटना बबुरी थाना क्षेत्र के बरउर खुरूहुजा गांव की है।
गांव निवासी होरी लाल यादव के अनुसार, बुधवार की रात परिवार के सभी सदस्य भोजन करने के बाद दूसरे कमरे में सोने चले गए थे। इसी दौरान चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हो गए।
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इसके बाद एक कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखे बक्से और अन्य सामान खंगाल डाले। चोर कमरे में रखी सोने की छह चेन, पांच अंगूठियां, दो मांगटीका, दो मंगलसूत्र, चार कंगन, चार जोड़ी कनफूल, चांदी की छह पायल और दो करधनी चोरी कर ले गए। इसके अलावा 2.50 लाख रुपये नकद भी समेट ले गए।
पीड़ित होरी लाल यादव ने बताया कि नकदी धनतेरस पर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए जुटाई गई थी। परिवार काफी समय से इसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था।
त्योहार पर ट्रैक्टर खरीदने की तैयारी थी, लेकिन चोरों ने नकदी और जेवर चोरी कर बड़ा आर्थिक झटका दे दिया। सुबह परिवार के सदस्य कमरे में पहुंचे तो ताला टूटा था और सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद घर में अफरातफरी मच गई। परिजनों ने बबुरी थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी।

थानाध्यक्ष किशोर कुमार चौबे ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
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