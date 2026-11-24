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हर सोमवार को लगने वाले सोमवारी बाजार में कपड़ों के साथ सस्ते घरेलू व कॉस्मेटिक वस्तुओं की दुकानें लगती हैं। सस्ते सामान पाने के लिए नगर सहित आसपास के गांवों और बिहार प्रांत तक से लोग आते हैं। इस सोमवार को बाजार में गर्म कपड़ों की भरमार देखी गई। लोग स्वेटर, शॉल, जैकेट, मफलर, टोपी व दस्ताने आदि खरीदते देखे गए। इसके अलावा पैंट, जींस, टी शर्ट, शर्ट, लोअर और ऊनी मोजे आदि की भी खूब बिक्री हुई। सबसे ज्यादा बिक्री स्वेटर, शाल व बच्चों के गर्म कपड़ों की हुई। बिक्री अच्छी होने पर दुकानदार भी संतुष्ट दिखे। संवाद

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पीडीडीयू नगर। जिले में ठंड बढ़ते ही नगर में सोमवार को साप्ताहिक बंदी के दिन फोरलेन के किनारे वाले साप्ताहिक बाजार में गर्म कपड़ों की अस्थाई दुकानें सजीं। सस्ते गर्म कपड़ों की खरीदारी को लेकर भारी भीड़ उमड़ी। सबसे ज्यादा स्वेटर, जैकेट और बच्चों के गर्म कपड़ों की बिक्री हुई।