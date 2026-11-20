Chandauli News: पुलिस की काउंसिलिंग के बाद फिर साथ रहने के लिए राजी हुए दंपती
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:41 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:41 AM IST
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। मिशन शक्ति अभियान फेज-6 के तहत बृहस्पतिवार को धीना थाने के मिशन शक्ति केंद्र पर पारिवारिक विवाद से जूझ रहे एक दंपती की काउंसिलिंग कराई गई। पुलिस की समझाइश के बाद पति-पत्नी पुराने मतभेद भुलाकर फिर से साथ रहने को राजी हो गए।
पत्नी ने पति और उसके परिजनों के खिलाफ पारिवारिक विवाद को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए मिशन शक्ति केंद्र की ओर से दोनों पक्षों को नोटिस और मोबाइल के माध्यम से सूचना देकर थाने बुलाया गया। यहां पुलिसकर्मियों ने उन्हें आपसी विश्वास, सम्मान और पारिवारिक रिश्तों के महत्व को समझाया।
काफी देर तक चली बातचीत के बाद दोनों ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए बिना किसी दबाव के साथ रहने और नए सिरे से जीवन शुरू करने पर सहमति जताई। इसके बाद पुलिस ने दंपती को परिजनों के साथ घर भेज दिया।
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सीओ सकलडीहा कृष्णमुरारी शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली गई और समझाया गया। संवाद
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पत्नी ने पति और उसके परिजनों के खिलाफ पारिवारिक विवाद को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए मिशन शक्ति केंद्र की ओर से दोनों पक्षों को नोटिस और मोबाइल के माध्यम से सूचना देकर थाने बुलाया गया। यहां पुलिसकर्मियों ने उन्हें आपसी विश्वास, सम्मान और पारिवारिक रिश्तों के महत्व को समझाया।
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काफी देर तक चली बातचीत के बाद दोनों ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए बिना किसी दबाव के साथ रहने और नए सिरे से जीवन शुरू करने पर सहमति जताई। इसके बाद पुलिस ने दंपती को परिजनों के साथ घर भेज दिया।
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सीओ सकलडीहा कृष्णमुरारी शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली गई और समझाया गया। संवाद