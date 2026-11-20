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पत्नी ने पति और उसके परिजनों के खिलाफ पारिवारिक विवाद को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए मिशन शक्ति केंद्र की ओर से दोनों पक्षों को नोटिस और मोबाइल के माध्यम से सूचना देकर थाने बुलाया गया। यहां पुलिसकर्मियों ने उन्हें आपसी विश्वास, सम्मान और पारिवारिक रिश्तों के महत्व को समझाया।काफी देर तक चली बातचीत के बाद दोनों ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए बिना किसी दबाव के साथ रहने और नए सिरे से जीवन शुरू करने पर सहमति जताई। इसके बाद पुलिस ने दंपती को परिजनों के साथ घर भेज दिया।सीओ सकलडीहा कृष्णमुरारी शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली गई और समझाया गया। संवाद