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गांव निवासी धनेश राम (45) के घर के सामने चार पहिया वाहन खड़ा था। वाहन हटाने को लेकर पड़ोसियों से कहासुनी शुरू हुई, जो मारपीट में बदल गई। घटना में धनेश राम (45), रमेश राम (50), राकेश (48), मनीष (25), ममता (26) और राधिका (42) घायल हो गए। वहीं, दूसरे पक्ष से मिथिलेश राम, कुमारी रेनू (35), रेखा कुमारी (40), किशन राम (16) और डॉ. सतीश (31) घायल हुए।प्रभारी निरीक्षक संजय ओझा ने बताया तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है।

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धानापुर। क्षेत्र के ओदरा गांव में शुक्रवार देर शाम घर के सामने चार पहिया वाहन खड़ा करने और उसे हटाने के विवाद में दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हो गई। इसमें 10 लोग घायल हो गए। दो की हालत गंभीर है। सभी घायलों को धानापुर सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों में रमेश राम और राकेश की हालत गंभीर बताई जा रही है।