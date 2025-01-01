इलिया। किसान इंटर कॉलेज सैदूपुर में रविवार को भारत स्काउट-गाइड चंदौली की ओर से आयोजित पांच दिवसीय स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। अंतिम दिन प्रशिक्षण प्राप्त स्काउट एवं गाइड ने शिविर के दौरान सीखे गए हुनर का प्रदर्शन किया। प्रशिक्षकों की ओर से पूछे गए सवालों के विद्यार्थियों ने सटीक जवाब देकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।शिविर में स्काउट की चार और गाइड की आठ टोलियों सहित 12 टोलियों को प्रशिक्षण दिया गया। विद्यार्थियों ने गांठ, फांस, बंधन, टेंट निर्माण, प्राथमिक चिकित्सा, ध्वज शिष्टाचार, मार्च पास्ट, दिशा ज्ञान, संकेत भाषा, आपदा प्रबंधन और टोली नेतृत्व सहित प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में पूर्व प्रधानाचार्य लालजी और विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले स्काउट एवं गाइड को मेडल और प्रमाण पत्र दिया। सम्मान पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने कहा कि स्काउट-गाइड प्रशिक्षण विद्यार्थियों को अनुशासित, आत्मनिर्भर और सेवाभावी बनाता है। ऐसे प्रशिक्षण से बच्चों में राष्ट्र निर्माण की भावना मजबूत होती है। इस अवसर पर स्काउट-गाइड प्रशिक्षक महेंद्र कुमार, साक्षी गुप्ता, प्रदीप सिंह, सीतांजलि शर्मा आदि मौजूद रहे।