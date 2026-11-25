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200 मीटर में सुशील कुमार और 400 मीटर में मुसाहिबपुर के बृजेश प्रथम रहे। बालिका वर्ग की 50 और 200 मीटर दौड़ में दिरेहूं की खुशबू यादव, 100 मीटर में प्रभुनारायणपुर की नेहा यादव और 400 मीटर में द्वितीय की निशा ने जीत दर्ज की। मुख्य अतिथि विधायक कैलाश आचार्य ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों की प्रतिभा निखरती है। इस मौके बीईओ ओमप्रकाश मिश्रा, अजय गुप्ता, गौरव श्रीवास्तव, सभासद मीना विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।

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चकिया। आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ब्लॉक स्तरीय बाल खेल प्रतियोगिता हुई। इसमें बच्चों ने दमखम दिखाया। प्राथमिक बालक वर्ग की 50 और 100 मीटर दौड़ में चकिया के प्रवीण प्रताप भारती ने बाजी मारी।