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मंगलवार को शहाबगंज मंडल के सैदूपुर कस्बे में आयोजित बैठक में शक्ति केंद्र प्रमुखों, बूथ प्रभारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई।छत्तीसगढ़ से चकिया विधानसभा क्षेत्र में अभियान की जिम्मेदारी संभालने पहुंचीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रामशिला नाग ने कहा कि कार्यकर्ता महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक पात्र महिलाएं उनका लाभ उठा सकें। उन्होंने महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं में महिला वंदन योजना, राशन कार्ड में महिला को परिवार का मुखिया बनाने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना और लखपति दीदी योजना का उल्लेख किया।बैठक में महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष अनीता विश्वकर्मा, चंद्रकला पटेल, ज्योति गुप्ता, आभा बहेलिया, शीतांजलि शर्मा, मंडल अध्यक्ष रिंकू विश्वकर्मा, मनोज श्रीवास्तव, विनोद सिंह, योगेंद्र सिंह, अरविंद सिंह और अनीश पटेल आदि मौजूद रहे। संवाद