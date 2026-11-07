Chandauli News: राम-सीता विवाह के प्रसंग के बीच गूंजे मंगलगीत

विज्ञापन

कथावाचक ने बताया कि धनुष भंग होने के बाद भगवान परशुराम क्रोधित होकर राजा जनक के दरबार पहुंचे। वहां लक्ष्मण और परशुराम के बीच तीखा संवाद हुआ। लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम का क्रोध और बढ़ गया, लेकिन भगवान श्रीराम ने अपनी विनम्रता, शांति और मर्यादित व्यवहार से उनका क्रोध शांत कर दिया।उन्होंने कहा कि जीवन में बड़े से बड़े विवाद और कठिन परिस्थितियों का समाधान क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य, शांति और विनम्रता से किया जा सकता है। इसके बाद श्रीराम-सीता विवाह का प्रसंग सुनाया गया। विवाह की खुशियों में महिलाओं ने मंगल गीत गाए और श्रद्धालुओं ने सियावर रामचंद्र के जयकारे लगाए। इस अवसर पर राहुल मिश्रा, महानंद मिश्र, पूर्व विधायक मनोज सिंह उर्फ डब्लू, सूर्यमुनि तिवारी, केएन पांडेय, विवेक यादव, संजय रस्तोगी आदि मौजूद रहे।