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Chandauli News: राम-सीता विवाह के प्रसंग के बीच गूंजे मंगलगीत

Sat, 07 Nov 2026 02:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:23 AM IST
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Auspicious songs resonated during the episode of the wedding of Rama and Sita.
ताराजीवनपुर के सहरोई में कथा सुनाते पं. नीरजानंद शास्त्री। स्रोत:-जागरूक पाठक
ताराजीवनपुर। क्षेत्र के सहरोई गांव में चल रही श्रीरामकथा के पांचवें दिन कथावाचक पंडित नीरजानंद शास्त्री ने लक्ष्मण-परशुराम संवाद और सीता-राम विवाह का भावपूर्ण प्रसंग सुनाया। भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। इस दौरान पंडाल में फूलों की वर्षा हुई और जयकारे गूंजते रहे।
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कथावाचक ने बताया कि धनुष भंग होने के बाद भगवान परशुराम क्रोधित होकर राजा जनक के दरबार पहुंचे। वहां लक्ष्मण और परशुराम के बीच तीखा संवाद हुआ। लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम का क्रोध और बढ़ गया, लेकिन भगवान श्रीराम ने अपनी विनम्रता, शांति और मर्यादित व्यवहार से उनका क्रोध शांत कर दिया।
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उन्होंने कहा कि जीवन में बड़े से बड़े विवाद और कठिन परिस्थितियों का समाधान क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य, शांति और विनम्रता से किया जा सकता है। इसके बाद श्रीराम-सीता विवाह का प्रसंग सुनाया गया। विवाह की खुशियों में महिलाओं ने मंगल गीत गाए और श्रद्धालुओं ने सियावर रामचंद्र के जयकारे लगाए। इस अवसर पर राहुल मिश्रा, महानंद मिश्र, पूर्व विधायक मनोज सिंह उर्फ डब्लू, सूर्यमुनि तिवारी, केएन पांडेय, विवेक यादव, संजय रस्तोगी आदि मौजूद रहे।
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