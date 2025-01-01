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मां के सहयोग और गुरु के मार्गदर्शन ने बनाया ओलंपियन, छोटे शहरों में सुविधाएं बढ़ाने पर दिया जोरसुनील कुमारपीडीडीयू नगर। मणिपुर के छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने तक का सफर आसान नहीं था। पहली पसंद तीरंदाजी थी, किस्मत ने भारोत्तोलन से जोड़ा, 2028 में पदक का लक्ष्य है। यह कहना है अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलक और ओलंपियन साइखोम मीराबाई चानू का।पहली बार चंदाैली आईं मीराबाई ने बातचीत में कहा कि कई चुनौतियां आईं, लेकिन कभी हार नहीं मानी। असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ती रही। गिरेंगे तो उठेंगे भी, बस खेल और अपने लक्ष्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वह सोमवार को कुरहना स्थित प्रयाग इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित राज्यस्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंची हैं। मीराबाई ने बातचीत में संघर्ष, खेल के प्रति लगाव और भविष्य की योजनाओं को साझा किया।मीराबाई ने कहा कि उनके लिए यह गौरव की बात रही कि उन्होंने केवल मणिपुर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह मणिपुर के एक छोटे से गांव से आती हैं। बचपन से ही सपना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना था। हालांकि, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उनकी पहली पसंद तीरंदाजी थी, लेकिन बाद में उन्होंने भारोत्तोलन को अपना खेल चुना। इस सफर में उनकी मां का सबसे बड़ा योगदान रहा। मां ने हर कदम पर हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं, उनके गुरु ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद उनकी पहचान देशभर में बढ़ी। मीराबाई ने कहा कि इसके बाद वह जहां भी जाती हैं, वहां छोटे-छोटे खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका प्रयास रहता है कि बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़े और वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। वर्ष 2024 के ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि खेल में हार-जीत होती रहती है। किसी एक प्रतियोगिता के परिणाम से निराश होने के बजाय आगे की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। उनका लक्ष्य वर्ष 2028 के ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है। इसके लिए वह पूरी मेहनत और तैयारी के साथ प्रयास करेंगी। देश के लिए पदक जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है और वह एक बार फिर इस सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगी।हर खेल में लड़कियों के लिए अवसरखेलों में लड़कियों की भागीदारी को लेकर मीराबाई ने कहा कि ऐसा कोई खेल नहीं है, जिसमें लड़कियां हिस्सा नहीं ले सकतीं। हर खेल लड़कियों के लिए भी है। जरूरत है तो सिर्फ आत्मविश्वास, मेहनत और परिवार के सहयोग की। उन्होंने बालिकाओं को संदेश देते हुए कहा कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।गांवों तक पहुंचे भारोत्तोलन, हर जिले में बने स्टेडियमग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की कमी पर चिंता जताते हुए मीराबाई ने कहा कि भारोत्तोलन जैसे खेलों को गांवों तक पहुंचाने की जरूरत है। हर जिले में स्टेडियम और खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। सरकार को खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मदद करनी चाहिए। खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए उचित जगह और संसाधन मिलेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्रतिभाएं निकलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकेंगी। प्रतिभा केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। गांवों में भी ऐसे बच्चे हैं, जो उचित अवसर और मार्गदर्शन मिलने पर देश के लिए पदक जीत सकते हैं।