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Chandauli News: 2,03,650 किसानों के खाते में पहुंची 40.73 करोड़ रुपये की किस्त

Sat, 31 Oct 2026 01:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:39 AM IST
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An installment of Rs 40.73 crore has reached the accounts of 2,03,650 farmers.
पीडीडीयू नगर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त शुक्रवार को जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से सुबह 10:30 बजे योजना की धनराशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की। इसके तहत चंदौली जिले के 2,03,650 किसानों के खातों में किस्त के 40.73 करोड़ रुपये पहुंचे। इस अवसर पर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र, सभी विकास खंडों और ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 से संचालित है। इसके तहत पंजीकृत किसानों को सालाना छह हजार रुपये दिए जाते हैं। यह धनराशि दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। जिले में अब तक योजना के तहत 929 करोड़ 85 लाख रुपये किसानों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को चकिया ब्लॉक के 22,385, शहाबगंज के 16,610, चंदौली के 24,304, बरहनी के 22,391, नियामताबाद के 19,660, नौगढ़ के 8,210, सकलडीहा के 32,165, चहनिया के 27,927 और धानापुर ब्लॉक के 29,998 किसानों को योजना का लाभ मिला। कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सैयदराजा के भाजपा विधायक के प्रतिनिधि सुशील सिंह और मनोज कुमार उपाध्याय मौजूद रहे।
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इस दौरान एडीएम (न्यायिक) रतन कुमार, जिला उपायुक्त मनरेगा, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी और कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र रघुवंशी आदि मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. जयप्रकाश और डॉ. रितेश गंगवार के अलावा कृषि विभाग के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान भी मौजूद रहे। उधर, ब्लॉकवार आंकड़ों के अनुसार सकलडीहा में सबसे ज्यादा 32,165 किसानों को सम्मान निधि की किस्त मिली। वहीं, नौगढ़ ब्लॉक में सबसे कम 8,210 किसान लाभान्वित हुए। चहनिया में 27,927 और धानापुर में 29,998 किसानों के खातों में किस्त की धनराशि भेजी गई।
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