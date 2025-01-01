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पीडीडीयू नगर। सकलडीहा के अलीनगर-सकलडीहा से संघती गांव को जोड़ने वाले मार्ग की जल्द ही विशेष मरम्मत कराई जाएगी। पांच वर्षों से जर्जर मार्ग की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड ने 12.20 लाख रुपये की कार्ययोजना तैयार की थी। शासन से मंजूरी और धनराशि मिलने के बाद विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू कराया जाएगा।तीन किलोमीटर लंबे मार्ग की हालत खराब होने से संघती और महेवा गांव के लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं। बारिश और अन्य दिनों में इन गड्ढों में पानी भरने से राहगीरों को दिक्कत होती है। मार्ग पर पहले बिछाई गई गिट्टियां उखड़कर फैल गई हैं। इससे दोपहिया वाहन चालक अक्सर असंतुलित होकर गिर जाते हैं। स्कूली बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी इस मार्ग से गुजरना जोखिम भरा बना हुआ है। किसानों को उपज और कृषि कार्यों के सिलसिले में आवागमन करने में परेशानी होती है। ग्रामीण लंबे समय से मार्ग के मरम्मत की मांग कर रहे थे। इसके बाद पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था। स्वीकृति मिलने के बाद अब मरम्मत का रास्ता साफ हो गया है।इनसेट......गड्ढों में पानी भरने से बढ़ती है परेशानीजर्जर सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। बारिश के बाद इनमें पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बाइक और साइकिल सवारों को संभलकर जाना पड़ता है। कई बार दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं।इनसेट.......दो गांवों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है मार्गअलीनगर-सकलडीहा से संघती जाने वाला मार्ग संघती और महेवा गांव के लोगों के लिए जिला मुख्यालय तक पहुंचने का महत्वपूर्ण रास्ता है।कोट.......ग्रामीण काफी दिनों से विशेष मरम्मत की मांग कर रहे थे। पड़ताल में मार्ग को अति क्षतिग्रस्त पाए जाने के बाद कार्ययोजना बनाई गई थी इसे शासन की मंजूरी मिल गई है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शीघ्र मरम्मत कार्य आरंभ किया जाएगा।राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, प्रांतीय खंड, चंदौली।