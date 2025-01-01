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टांडाकला। मां गंगा के पावन तट पर स्थित प्रसिद्ध मां घटवारी मंदिर धाम में शुक्रवार शाम अखंड हरिकीर्तन का शुभारंभ हुआ। धार्मिक अनुष्ठान और मधुर भजनों से मंदिर परिसर सहित आसपास का क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। हरिकीर्तन में शामिल श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए।भक्त बृजेश सोनकर के नेतृत्व में हुए अखंड हरिकीर्तन की शुरुआत सोनबरसा की कीर्तन पार्टी के कलाकार विनोद निषाद और राजकुमार निषाद ने पारंपरिक धुनों के साथ की। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किए। इससे गंगा तट पर देर शाम तक भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा।इससे पूर्व पंडित हरिनारायण पांडेय ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा-पाठ कराया। इसके बाद कलश स्थापना कर हरिकीर्तन का शुभारंभ किया गया। आयोजकों ने बताया कि अखंड हरिकीर्तन शनिवार शाम तक चलेगा। इसके बाद हवन-पूजन के साथ अनुष्ठान का समापन होगा। श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया जाएगा।गंगा किनारे स्थित मां घटवारी मंदिर धाम के प्रति आसपास के गांवों सहित दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों में गहरी आस्था है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं। मन्नत पूरी होने पर भी भक्त माता के दरबार में माथा टेकने आते हैं। आयोजन को लेकर ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में उत्साह है।