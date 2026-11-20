Chandauli News: कोतवाली के पीछे लगेगा 250 केवीए का ट्रांसफार्मर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:38 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:38 AM IST
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चंदासी उपकेंद्र से जुड़े सातों फीडरों में ट्रांसफार्मरों पर विद्युत भार कम करने के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कोतवाली के पीछे 250 केवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए खंभे गाड़ दिए गए हैं। इससे पटेल नगर समेत आसपास के मोहल्लों में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। चंदासी उपकेंद्र के एसडीओ दीपक पटेल ने बताया कि बिजली का लोड कम करने और आपूर्ति में सुधार के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। संवाद
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