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चंदासी उपकेंद्र से जुड़े सातों फीडरों में ट्रांसफार्मरों पर विद्युत भार कम करने के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कोतवाली के पीछे 250 केवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए खंभे गाड़ दिए गए हैं। इससे पटेल नगर समेत आसपास के मोहल्लों में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। चंदासी उपकेंद्र के एसडीओ दीपक पटेल ने बताया कि बिजली का लोड कम करने और आपूर्ति में सुधार के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। संवाद