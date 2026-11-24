कंदवा। पल्स पोलियो अभियान के दूसरे दिन सोमवार को बरहनी ब्लॉक में 3279 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 61 टीमों को घर-घर भ्रमण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। टीमों ने अब तक कुल 7881 घरों तक पहुंचकर पोलियोरोधी दवा पिलाई। चार मोबाइल और चार ट्रांजिट टीमों को भी सक्रिय किया गया था।स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने ईंट-भट्ठों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और यूपी-बिहार सीमा पर ककरैत व नौबतपुर में पहुंचकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। सार्वजनिक स्थानों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती गई। आवागमन करने वाले परिवारों के बच्चे भी अभियान से वंचित न रहें। निगरानी के लिए प्रभारी चिकित्साधिकारी बरहनी डॉ. शैलेंद्र कुमार स्वयं क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। डॉ. शैलेंद्र कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य पांच वर्ष तक के किसी भी बच्चे को पोलियो की खुराक से वंचित न रहने देना है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तत्परता से जुटा है। दूसरे दिन अभियान के दौरान कुल 193 वायल दवा का उपयोग किया गया।