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चंद्रप्रभा प्रखंड को नोडल बनाया गया है। प्रखंड की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसे में नहरों की सफाई का कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है।जिले में हर साल नवंबर और दिसंबर में नहरों की सफाई कराई जाती है, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। इस वर्ष भी विभाग ने सफाई कार्य की तैयारी पूरी कर ली है।चंद्रप्रभा प्रखंड की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सफाई के दौरान नहरों में जमी सिल्ट, झाड़ियां और अन्य अवरोध हटाए जाएंगे, टेल तक पानी पहुंचाने में सहूलियत हो सके। बंधी प्रखंड की ओर से दो राजवाहों और 19 नहरों की सफाई कराई जाएगी, जिनकी कुल लंबाई 55.35 किमी होगी। सिंचाई निर्माण खंड वाराणसी की ओर से भी चार नहरों की सफाई कराई जाएगी, लंबाई 10 किमी से कुछ अधिक है।