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नगला खुशहाल निवासी तरुण प्रताप सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 27 नवंबर की रात करीब 10:30 बजे वह दोस्तों के साथ पहासू से घर लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में पीछे से आए तीन युवकों ने उसे रोक लिया और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर एक आरोपी ने पिस्टल निकालकर उस पर गोली चला दी। गोली सिर के पास से निकलने के कारण उसकी जान बच गई। घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से भाग गए। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। फायरिंग का आरोप गलत लगाया जा रहा है।

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पहासू। आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि रास्ते में रोककर तीन युवकों ने उसके साथ गाली-गलौज और अभद्रता की। विरोध करने पर एक आरोपी ने पिस्टल से गोली चला दी। गोली युवक के सिर के पास से निकल गई, जिससे वह बाल-बाल बच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।