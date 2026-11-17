विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नीलम ने बताया कि उनकी बहन सोनम 22 वर्ष निवासी गांव रौरा दीप थाना केलादेवी जिला संभल को रविवार रात प्रसव के लिए अनूपशहर गंगापुल स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद चिकित्सक से सोनम की छुट्टी करने को कहा लेकिन चिकित्सक ने कमजोरी बताते हुए रक्त चढ़ा दिया। इसके बाद सोनम की तबीयत बिगड़ने लगी। नीलम ने बताया कि मंगलवार दोपहर को उसे आईसीयू में ले जाया गया। हालत बिगड़ती देख अस्पताल स्टाफ ही सोनम को जेठ अशोक के साथ बुलंदशहर लेकर गया।देर शाम सोनम को मृत हालत में अनूपशहर स्थित अस्पताल में वापस लेकर आया। सोनम की मौत की सूचना से परिवार में मातम छा गया। वहीं, गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए और लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों के साथ हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख अहार व जहांगीराबाद थाने की पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया।सीएचसी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. केपी सिंह ने बताया कि सीएमओ बुलंदशहर के आदेश पर अस्पताल को सील करने की कार्रवाई करने के लिए अस्पताल में भर्ती मरीजों को सीएचसी में शिफ्ट किया जा रहा है। सीओ शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि मौके पर पहुंच कर पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की। तहरीर मिलने पर जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।