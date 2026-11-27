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एसएसपी कार्यालय स्थित महिला सेल एवं परिवार परामर्श केंद्र की प्रभारी अलका ने बताया कि 23 नवंबर को खुर्जा देहात क्षेत्र में क्षेत्र से ही बरात आई थी। शादी की रस्मों के दौरान किसी बात को लेकर वर और वधू पक्ष के लोगों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इससे नाराज वर पक्ष के लोग बिना फेरे लिए और दुल्हन को साथ लिए बगैर ही वापस लौट गए। विज्ञापन

मामला महिला सेल पहुंचने पर बुधवार को दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग की गई। बातचीत के दौरान दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति बन गई। इसके बाद वर पक्ष ने विधि-विधान के साथ शादी करने की सहमति दे दी। महिला सेल के प्रयासों से शादी टूटने की नौबत टल गई। एसएसपी कार्यालय स्थित महिला सेल एवं परिवार परामर्श केंद्र की प्रभारी अलका ने बताया कि 23 नवंबर को खुर्जा देहात क्षेत्र में क्षेत्र से ही बरात आई थी। शादी की रस्मों के दौरान किसी बात को लेकर वर और वधू पक्ष के लोगों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इससे नाराज वर पक्ष के लोग बिना फेरे लिए और दुल्हन को साथ लिए बगैर ही वापस लौट गए।मामला महिला सेल पहुंचने पर बुधवार को दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग की गई। बातचीत के दौरान दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति बन गई। इसके बाद वर पक्ष ने विधि-विधान के साथ शादी करने की सहमति दे दी। महिला सेल के प्रयासों से शादी टूटने की नौबत टल गई।

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बुलंदशहर। शादी समारोह में रस्मों के दौरान वर और वधू पक्ष के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि बरात बिना दुल्हन के ही लौट गई। दोनों पक्षों के बीच विवाद की नौबत मारपीट तक पहुंच गई थी। मामला महिला सेल पहुंचा तो काउंसलिंग के जरिये दोनों परिवारों के बीच सुलह करा दी गई। अब वर पक्ष विधि-विधान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया है।