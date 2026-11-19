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अभियोजन पक्ष के अनुसार सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव पीर बियाबानी निवासी बालेश्वर सिंह ने 30 अगस्त 2016 को थाने में तहरीर दी थी। वादी ने बताया कि 28 अगस्त 2016 की दोपहर करीब एक बजे वह अपने घर से सिकंदराबाद स्थित कोठारी प्राइवेट लिमिटेड फैक्टरी में ड्यूटी पर जाने के लिए गुलावठी रोड पर बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही निवासी हरवीर और चांद हाथ में बलकटी व चाकू लेकर वहां आ गए।आरोप है कि दोनों ने वादी को जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हरवीर ने बलकटी से वार कर बालेश्वर का सिर फोड़ दिया जबकि चांद ने चाकू से पेट पर हमला किया। इसे रोकने में बालेश्वर के हाथ की उंगलियां कट गईं। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे सुबोध और गौरव ने बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना पूरी की और क्षेत्राधिकारी यशवीर सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ओम प्रकाश वर्मा-तृतीय ने गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए हरवीर और चांद को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को चार-चार वर्ष का कारावास व 15,500-15,500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।