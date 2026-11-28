Bulandshahar News: दिल्ली शाहदरा यार्ड में ट्रैफिक ब्लॉक, दो जनवरी को 12 ट्रेनें होगी प्रभावित
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:51 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:51 AM IST
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बुलंदशहर। दिल्ली-गाजियाबाद रेलखंड के दिल्ली शाहदरा यार्ड में ट्रैफिक ब्लॉक के कारण दो जनवरी को 12 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर रेलवे ने जिले के तीन स्टेशनों से होकर गुजरने वाली इन ट्रेनों के लिए बदलाव किए हैं। इनमें दो ट्रेनों को निरस्त किया गया है, जबकि आठ को शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा।
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवम शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दो जनवरी 2027 को ट्रेन संख्या 64104 दिल्ली जंक्शन-दनकौर और 64109 दनकौर-शकूरबस्ती निरस्त रहेंगी। चार ट्रेनें दिल्ली जंक्शन से चलकर गाजियाबाद जंक्शन तक ही जाएंगी। इनमें 64106 दिल्ली जंक्शन-खुर्जा जंक्शन और 64108 दिल्ली जंक्शन-खुर्जा जंक्शन शामिल हैं। इसके अलावा 64582 दिल्ली जंक्शन-हाथरस किला और 64152 दिल्ली जंक्शन-अलीगढ़ जंक्शन भी गाजियाबाद तक चलेंगी। चार ट्रेनें गाजियाबाद से ही अपनी यात्रा शुरू करेंगी। इनमें 64107 दनकौर-दिल्ली जंक्शन और 64581 हाथरस किला-दिल्ली जंक्शन प्रमुख हैं। 64583 टूंडला जंक्शन-दिल्ली जंक्शन और 64112 शकूरबस्ती-दनकौर भी गाजियाबाद से चलेंगी।
ट्रेन संख्या 64111 खुर्जा जंक्शन-शकूरबस्ती का मार्ग बदला गया है। यह ट्रेन साहिबाबाद-दिल्ली सफदरजंग-नई दिल्ली-दिल्ली किशनगंज होकर चलेगी। इसका विवेक विहार, दिल्ली शाहदरा और दिल्ली जंक्शन पर ठहराव नहीं होगा। ट्रेन संख्या 15483 अलीपुरद्वार जंक्शन-दिल्ली जंक्शन भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह साहिबाबाद-दिल्ली सफदरजंग-नई दिल्ली होकर दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी और दिल्ली शाहदरा पर नहीं रुकेगी।
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उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवम शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दो जनवरी 2027 को ट्रेन संख्या 64104 दिल्ली जंक्शन-दनकौर और 64109 दनकौर-शकूरबस्ती निरस्त रहेंगी। चार ट्रेनें दिल्ली जंक्शन से चलकर गाजियाबाद जंक्शन तक ही जाएंगी। इनमें 64106 दिल्ली जंक्शन-खुर्जा जंक्शन और 64108 दिल्ली जंक्शन-खुर्जा जंक्शन शामिल हैं। इसके अलावा 64582 दिल्ली जंक्शन-हाथरस किला और 64152 दिल्ली जंक्शन-अलीगढ़ जंक्शन भी गाजियाबाद तक चलेंगी। चार ट्रेनें गाजियाबाद से ही अपनी यात्रा शुरू करेंगी। इनमें 64107 दनकौर-दिल्ली जंक्शन और 64581 हाथरस किला-दिल्ली जंक्शन प्रमुख हैं। 64583 टूंडला जंक्शन-दिल्ली जंक्शन और 64112 शकूरबस्ती-दनकौर भी गाजियाबाद से चलेंगी।
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ट्रेन संख्या 64111 खुर्जा जंक्शन-शकूरबस्ती का मार्ग बदला गया है। यह ट्रेन साहिबाबाद-दिल्ली सफदरजंग-नई दिल्ली-दिल्ली किशनगंज होकर चलेगी। इसका विवेक विहार, दिल्ली शाहदरा और दिल्ली जंक्शन पर ठहराव नहीं होगा। ट्रेन संख्या 15483 अलीपुरद्वार जंक्शन-दिल्ली जंक्शन भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह साहिबाबाद-दिल्ली सफदरजंग-नई दिल्ली होकर दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी और दिल्ली शाहदरा पर नहीं रुकेगी।
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