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बुलंदशहर के एक्यूआई में बुधवार की अपेक्षा बृहस्पतिवार को 79 अंक की गिरावट के साथ खराब श्रेणी से मध्यम श्रेणी में हवा रही। हवा में वायु प्रदूषण की मात्रा कम होने से लोगों को कुछ राहत मिली। तो दूसरी ओर तीन दिन मध्यम श्रेणी में एक्यूआई रहने पर खुर्जा की हवा पुनः खराब श्रेणी में पहुंच गई।खुर्जा निवासी प्रमोद व बिजेंद्र का कहना है कि जगह-जगह सड़कों पर धूल उड़ रही है। पालिका पानी का पर्याप्त छिड़काव नहीं करवा पा रही। सफाई कर्मचारियों के अलावा कुछ आम लोग कूड़ा जलाते रहते है।कूड़ा-कचरा जलना बंद हो और पानी का छिड़काव हो तो कुछ राहत मिल सकेगी। उधर, बृहस्पतिवार रात नगर के धमैड़ा अड्डा, बूरा बाजार चौराहा, ईदगाह रोड, स्याना रोड, इमलिया व औरंगाबाद समेत कई स्थानों पर कूड़ा जलाया गया।