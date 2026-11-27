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आज और कल जिले के सभी 3031 मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान आयोजित होगा। सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे। इस दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम की जांच कराने और आवश्यक संशोधन के लिए मतदाता संबंधित बूथ पर पहुंच सकेंगे। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची के सत्यापन और गणना प्रपत्रों के वितरण एवं संग्रह का कार्य किया गया। इस प्रक्रिया में कई मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हो सके। अब ऐसे मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जांच लें। जिन लोगों के नाम सूची में नहीं हैं, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी करें। इसके लिए बूथों पर तैनात बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है।दो दिन चलने वाले अभियान में विशेष रूप से नए मतदाता, स्थान परिवर्तन के बाद सूची में नाम दर्ज नहीं करा सके लोग और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान छूटे मतदाताओं पर ध्यान दिया जाएगा। निर्वाचन विभाग का प्रयास है कि अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कर मतदाता सूची को दुरुस्त किया जा सकता है।एडीएम वित्त व उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह का कहना है कि आज और कल सभी बूथों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। एसआईआर से पहले करीब 26 लाख मतदाता थे, जबकि अभी 24 लाख हैं। जो भी पात्र मतदाता हैं उनके नाम सूची में शामिल करने की प्रक्रिया की जा रही है। लोगों से भी अपील है कि वह अपने नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल कराएं।