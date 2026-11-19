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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो ने बताया कि घटना 4 जुलाई 2016 की है। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाला पांच वर्षीय मासूम दोपहर करीब डेढ़ बजे अपने घर के बाहर गली में खेल रहा था।इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला कदिर बच्चे को बहलाकर अपने घर के अंदर ले गया। वहां आरोपी ने मासूम के साथ कुकर्म करने का प्रयास किया। जब बच्चा किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर बाहर निकला, तो आरोपी ने घर पर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे मोहल्ले के ही बाबू खां और मोहम्मद ने आरोपी को बच्चे को घर ले जाते हुए देखा था। कुछ देर बाद मासूम रोता हुआ अपने घर पहुंचा और परिजनों को आपबीती सुनाई।शुरुआत में मोहल्ले के कुछ लोगों ने पीड़ित परिवार पर फैसले का दबाव भी बनाया। इसके बाद पीड़ित के पिता ने 10 जुलाई 2016 को जहांगीराबाद थाने में आरोपी कदिर के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी कर पुलिस ने 13 अक्तूबर 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जबकि 11 दिसंबर 2019 को आरोपी पर आरोप तय हुए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़ित मासूम, उसके पिता, चश्मदीद गवाह बाबू खां, चिकित्सक डॉ. राजीव वर्मा और विवेचक उपनिरीक्षक मनीराम सहित कुल छह गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।अदालत ने अब कदिर को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की वसूली होने पर उसमें से 10 हजार रुपये की धनराशि पीड़ित बालक को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाए।