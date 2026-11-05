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Bulandshahar News: छह माह में बोगस फर्मों से कारोबार दर्शाकर 13.27 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी

Thu, 05 Nov 2026 11:19 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:19 PM IST
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Tax evasion of 13.27 crore over six months by showing transactions with bogus firms
पिलखुवा में जांच करने पहुंची जीएसटी एसआईबी की टीम। स्रोत: विभाग

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हापुड़। पिलखुवा में गारमेंट के कारोबार पर पंजीकृत फर्म ने बोगस फर्मों से कारोबार दर्शाकर जीएसटी विभाग को 13.27 करोड़ रुपये की कर चोरी कर विभाग को चूना लगाया है। जीएसटी एसआईबी टीम फर्म की स्थलीय जांच करने पहुंची तो फर्म अस्तित्वहीन पाई गई। विभाग ने फर्म का पंजीयन निरस्त कर फर्म संचालक के खिलाफ एफआईआर कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है
सीजीएसटी क्षेत्राधिकार विभाग के अंतर्गत पिलखुवा के खेड़ा बस बस स्टैंड पर अमित कुमार ने आरके ट्रेडर्स ने मई 2026 में गारमेंट का कारोबार करने के लिए जीएसटी पंजीयन प्राप्त किया था। मई से नवंबर के बीच फर्म ने 58.62 करोड़ रुपये का कारोबार दिखाते हुए 11.85 करोड़ रुपये कर बोगस आईटीसी से समायोजित कर लिया गया।
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जीएसटी एसआईबी टीम के संयुक्त आयुक्त अजय प्रताप सिंह के निर्देशन में उपायुक्त विमल कुमार, सीटीओ सतीश तिवारी फर्म की स्थलीय जांच करने पहुंचे तो पता लगा कि फर्म में जो व्यापार स्थल दर्शाया गया है, वहां फर्म नहीं हैं। टीम ने फर्म संचालक के मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया तो वह भी बंद मिला।
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जांच में पता लगा कि फर्म ने राजस्थान की अस्तित्वहीन फर्म से 5.33 करोड़ रुपये, जम्मू कश्मीर की बोगस फर्म से 2.15 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक फर्म से 1.71 करोड़ रुपये, प्रयागराज की बोगस फर्म से 2.23 करोड़ रुपये सहित कुल 11.44 करोड़ रुपये की बोगस आईटीसी प्राप्त कर दिल्ली स्थित फर्मों को बोगस आईटीसी पासऑन कर कर चोरी की है। इसके अलावा 1.83 करोड़ रुपये की अधिक आईटीसी क्लेम करते हुए दिल्ली की फर्मों को बोगस आईटीसी पासऑन कर दी गई।

जांच के बाद विभाग ने फर्म के क्रेडिट लेजर में उपलब्ध 62.19 लाख की आईटीसी को ब्लॉक करते हुए पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए केंद्रीय प्राधिकारी को पत्र भेजा गया। इसके साथ ही 13.27 करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले में फर्म स्वामी अमित कुमार के खिलाफ एफआईआर कराने की भी तैयारी है।
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