Bulandshahar News: रविवार को भी खुले रहेंगे उप निबंधक कार्यालय, होगी रजिस्ट्री
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:46 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:46 AM IST
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बुलंदशहर। जिले के उप निबंधक कार्यालय रविवार 29 नवंबर को भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुलेंगे। इस दौरान जमीन और अन्य संपत्तियों के बैनामे समेत लेखपत्रों के पंजीकरण का कार्य किया जाएगा।
महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी पत्र के क्रम में जिला स्तर पर यह आदेश जारी किया गया है। इसमें सभी उप निबंधक कार्यालयों को रविवार को सामान्य कार्यदिवस की तरह संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी उप निबंधकों को अपने क्षेत्राधिकार में अधिवक्ता संघ, बैनामा लेखक, स्टांप विक्रेता और आम लोगों को इसकी जानकारी देने के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। ऐसे में रविवार को रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को कार्यालय बंद होने की परेशानी नहीं होगी।
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महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी पत्र के क्रम में जिला स्तर पर यह आदेश जारी किया गया है। इसमें सभी उप निबंधक कार्यालयों को रविवार को सामान्य कार्यदिवस की तरह संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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सभी उप निबंधकों को अपने क्षेत्राधिकार में अधिवक्ता संघ, बैनामा लेखक, स्टांप विक्रेता और आम लोगों को इसकी जानकारी देने के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। ऐसे में रविवार को रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को कार्यालय बंद होने की परेशानी नहीं होगी।
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