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महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी पत्र के क्रम में जिला स्तर पर यह आदेश जारी किया गया है। इसमें सभी उप निबंधक कार्यालयों को रविवार को सामान्य कार्यदिवस की तरह संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।सभी उप निबंधकों को अपने क्षेत्राधिकार में अधिवक्ता संघ, बैनामा लेखक, स्टांप विक्रेता और आम लोगों को इसकी जानकारी देने के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। ऐसे में रविवार को रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को कार्यालय बंद होने की परेशानी नहीं होगी।