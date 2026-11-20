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जिले में 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना कराई जा रही है। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक जनगणना के लिए प्रगणक घर-घर जाएंगे। स्वगणना के तहत लोगों को ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार और मकान से जुड़े 40 सवालों का जवाब देकर जानकारियां दर्ज करनी हैं। इसके लिए निर्धारित पोर्टल पर जाकर जरूरी विवरण भरना होता है। इस प्रक्रिया से लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। शुक्रवार को सिकंदराबाद, डिबाई, स्याना, अनूपशहर, बुलंदशहर समेत अन्य क्षेत्र के गांवों में कर्मचारियों ने पहुंचकर स्वगणना के लिए लोगों की मदद की।गांवों में परेशानी अधिक, बिना मदद के नहीं हो पा रही स्वगणनाग्रामीण क्षेत्र में स्वगणना के दौरान सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि गांवों में नेटवर्क की समस्या सबसे अधिक है। इसके साथ ही पोर्टल के संचालन में भी इंटरनेट की धीमी स्पीड बाधा बन रही है। सिकंदराबाद के गांव लालपुर निवासी रूप सिंह ने बताया कि गांव में लोगों को सवालों का जवाब देने में समस्या आ रही है। जिसके चलते एक शिक्षिका मानसी चौधरी ने गांव में पहुंचकर लोगों से स्वगणना कराई। स्याना के गांव मोहनपुर निवासी लाल सिंह ने बताया कि कई बार स्वगणना के लिए प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड काफी कम थी।कोटकरीब 12 हजार परिवारों ने स्वगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अधिक से अधिक लोगों को स्वगणना के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गांवों में कर्मचारियों को भेजकर भी लोगों की मदद कराई जा रही है।- अभिषेक कुमार सिंह, एडीएम वित्त