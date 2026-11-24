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आरोप है कि दुकान पर कपड़े पसंद नहीं आने पर उमा ने दुकानदार से खरीदारी करने से मना कर दिया। इस बात पर दुकानदार भड़क गया। उमा के दुकान से बाहर निकलते ही वह डंडा लेकर पीछे आया और उन पर हमला कर दिया। जिसे उमा घायल होने से बेहोश हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद उमा को उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है।

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बुलंदशहर। कपड़े पसंद नहीं आने पर खरीदारी से मना करना एक महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि इससे गुस्साए दुकानदार ने डंडे से हमला कर दिया। घायल को पहले डिबाई सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। गांव दुगराउ निवासी प्रीति ने बताया कि उनकी देवरानी उमा पति ललित और बच्चों के साथ मंगलवार को कपड़े खरीदने कस्बा डिबाई गई थी।