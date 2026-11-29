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विद्युत नगरीय वितरण उपखंड-प्रथम के सहायक अभियंता विकास गुप्ता ने बताया कि बहलीमपुरा बंबे पर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी सड़क चौड़ीकरण योजना का कार्य चल रहा है। इसमें बाधक बन रही 33 केवी और 11 केवी की विद्युत लाइनों और पोलों को शिफ्ट किया जाना है। इसके चलते रविवार 29 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक 33/11 केवी उपकेंद्र हाइडिल कॉलोनी, पुरानी जेल और वलीपुरा से पोषित क्षेत्रों की आपूर्ति बंद रहेगी। इससे जज कंपाउंड, लल्ला बाबू चौराहा, शिवपुरी, डीएवी खुर्जा अड्डा, रोडवेज के आसपास का क्षेत्र, राधा नगर, रेलवे रोड, मोहनकुटी, शास्त्री नगर, जिला अस्पताल व आसपास का क्षेत्र, अंसारी रोड, अंबर हॉल, सिटी सेंटर, एनआईसी कार्यालय, अंबा कॉलोनी, मान सरोवर और बहलीमपुरा की बिजली गुल रहेगी। इसके अलावा 30 नवंबर से दो दिसंबर तक 33/11 केवी उपकेंद्र यमुनापुरम प्रथम से निकलने वाले 11 केवी चांदपुर फीडर के द्विभाजन का कार्य प्रस्तावित है। इस कारण इन तीनों दिनों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चांदपुर, विष्णुपुरम प्रथम व द्वितीय, नीलकंठ, डिफेंस कॉलोनी, शिवलोक कॉलोनी, गंगापुरम, राधिकापुरम, उदय नगर, वैष्णो एन्क्लेव और जिला कारागार जेल फीडर की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। कार्य की स्थिति के अनुसार समय में आंशिक बदलाव भी संभव है।

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बुलंदशहर। शहर के लोगों को आज यानी रविवार से आगामी बुधवार तक बिजली कटौती की समस्या से जूझना पड़ेगा। सड़क चौड़ीकरण योजना और 11 केवी फीडर विभाजन के कार्यों के चलते 29 नवंबर से दो दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चार घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।