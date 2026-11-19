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विभाग के अनुसार 33/11 केवी उपकेंद्र सब्जी मंडी द्वितीय के तहत आने वाला 11 केवी नरसलघाट फीडर जिले में सर्वाधिक लाइन लॉस वाला फीडर है। बृहस्पतिवार सुबह सहायक अभियंता (रेड) विकल्प महेश, सहायक अभियंता एनएसओसी जयदीप सिंह कंडारी और सहायक अभियंता राजस्व अजय कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में अवर अभियंताओं, लाइन स्टाफ, विजिलेंस और पुलिस के करीब 40 कर्मचारियों ने संयुक्त अभियान शुरू किया। शासन के निर्देशानुसार पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग मुख्यालय से मिले बॉडी वॉर्न कैमरों से की गई।चेकिंग के दौरान जाहिद, वाहिद, सलीम, शमशाद, आककिल, जाकिर, छोटी, असलम, दिलशाद समेत कुल 15 लोगों के यहां अवैध रूप से बिजली चलती मिली। टीम ने मौके पर ही केबल जब्त कर राजस्व निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिशासी अभियंता सुशील कुमार पाण्डेय ने बताया कि शहरी क्षेत्र के चिह्नित इलाकों में दूसरे जिलों की विजिलेंस, पुलिस और पीएसी के साथ रोजाना अभियान चलाया जाएगा। आगामी दिनों में अवैध ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट्स, कटिया डालकर बिजली जलाने, बकाये पर कटे कनेक्शन जोड़ने और घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।