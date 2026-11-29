Bulandshahar News: ब्लैक स्पॉट और अवैध कटों पर रहेगी पुलिस की नजर, लापरवाही पर कटेंगे चालान
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 10:58 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 10:58 PM IST
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बुलंदशहर। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने क्रिटिकल कॉरिडोर और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने की तैयारी की है। रविवार को यातायात माह के तहत एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में सीसी (क्रिटिकल कॉरिडोर) टीम के साथ बैठक की। उन्होंने दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कर प्रभावी रोकथाम के निर्देश दिए।
एसपी सिटी ने कहा कि चिह्नित क्रिटिकल कॉरिडोर और ब्लैक स्पॉट का नियमित निरीक्षण किया जाए। दुर्घटना संभावित स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर चालान किए जाएं।
उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों समेत प्रमुख मार्गों पर बने अवैध कटों को चिह्नित कर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए बंद कराने के निर्देश दिए। साथ ही क्रिटिकल कॉरिडोर पर नियमित निगरानी रखने और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने को कहा। वाहन चालकों और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सुरक्षित वाहन संचालन के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए। एसपी सिटी ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाना पुलिस की प्राथमिकता है। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
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एसपी सिटी ने कहा कि चिह्नित क्रिटिकल कॉरिडोर और ब्लैक स्पॉट का नियमित निरीक्षण किया जाए। दुर्घटना संभावित स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर चालान किए जाएं।
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उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों समेत प्रमुख मार्गों पर बने अवैध कटों को चिह्नित कर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए बंद कराने के निर्देश दिए। साथ ही क्रिटिकल कॉरिडोर पर नियमित निगरानी रखने और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने को कहा। वाहन चालकों और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सुरक्षित वाहन संचालन के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए। एसपी सिटी ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाना पुलिस की प्राथमिकता है। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
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