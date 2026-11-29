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एसपी सिटी ने कहा कि चिह्नित क्रिटिकल कॉरिडोर और ब्लैक स्पॉट का नियमित निरीक्षण किया जाए। दुर्घटना संभावित स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर चालान किए जाएं।उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों समेत प्रमुख मार्गों पर बने अवैध कटों को चिह्नित कर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए बंद कराने के निर्देश दिए। साथ ही क्रिटिकल कॉरिडोर पर नियमित निगरानी रखने और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने को कहा। वाहन चालकों और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सुरक्षित वाहन संचालन के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए। एसपी सिटी ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाना पुलिस की प्राथमिकता है। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।