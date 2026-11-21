विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

21 अक्तूबर को सोना एक लाख 47 हजार रुपये प्रति दस ग्राम रहा। चांदी का भाव भी दो लाख 13 रुपये किलो तक पहुंचने से ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ गया था। जरूरत अधिक होने पर ही लोग कम वजन के गहने खरीदने बाजार पहुंच रहे थे। नवंबर से सोना व चांदी का भाव लगातार कम होने लगा। दिवाली पर सोना एक लाख 44 हजार सात सौ रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी एक लाख नब्बे हजार रुपये प्रति किलो का भाव रहा।अब 16 नवंबर से सोना व चांदी के भाव में अधिक गिरावट होने से बाजार में खरीदारी भी बढ़ी है। शनिवार को सोने का भाव घटकर एक लाख 27 हजार रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी का भाव एक लाख 55 हजार रुपये प्रति किलो आ गया है। महिला अर्चना व गुड़िया ने बताया कि घर में दो माह बाद शादी है। अब भाव कम हो गया है तो बुकिंग कराने आए हैं।मोहिनी ज्वेलर्स के संचालक हितेश मित्तल ने बताया कि कीमतें अधिक होने के कारण कई परिवार शादी के लिए आभूषण खरीदने की योजना टाल रहे थे। अब कीमतों में कमी से ग्राहकों का रुझान बढ़ा है। खासकर शादी और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के लिए सोने-चांदी के गहने बनवाने और नए डिजाइन पसंद करने वाले ग्राहक बाजार पहुंच रहे हैं।पिछले छह दिनों का भावतारीख : सोना प्रति 10 ग्राम : चांदी प्रति किलो16 नवंबर : 139600 : 17650017 नवंबर : 138800 : 17550018 नवंबर : 136400 : 16850019 नवंबर : 134200 : 16550020 नवंबर : 129000 : 15800021 नवंबर : 127500 : 155000कोटसोना व चांदी का भाव लगातार कम होने से बाजार में ऑर्डर की संख्या बढ़ी है। हालांकि कुछ ग्राहक अभी भाव और गिरने की उम्मीद में खरीदारी टाल रहे हैं। यदि कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में सराफा बाजार में खरीदारी और बढ़ सकती है। - हेमंत वर्मा, डायरेक्टर इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश