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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव विकास चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों और जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी और आम नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों तथा उनके मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। आयोजन में शहर के चिह्नित 15 विद्यालयों के लगभग पांच हजार विद्यार्थी शामिल होंगे। सभी छात्र-छात्राओं को सुबह 7:30 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद सुबह ठीक 8:55 बजे सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना का वाचन होगा और सभी को मौलिक कर्तव्यों के पालन की प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी। समारोह में जनपद न्यायाधीश मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। उनके साथ जिले के अन्य न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे। प्राधिकरण की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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बुलंदशहर। संविधान दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में यमुनापुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल परिसर में एक स्वर, एक संविधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब पांच हजार छात्र-छात्राएं एक साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन करेंगे।