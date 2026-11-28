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बनैल गांव निवासी प्रेम पाल सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को उनका बेटा वीनेश उर्फ बंटी (22) किसी काम से गांव से बाहर गया था, जिसके साथ उसका दोस्त जितेंद्र भी था। बृहस्पतिवार रात को दोनों दोस्त वापस लौट रहे थे। तभी बनैल बंबे के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए।राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस व परिजनों को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहासू सीएचसी पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने वीनेश को मृत घोषित कर दिया और जितेंद्र को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि मामले में अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।