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नगर के मोहल्ला नजीमपुरा भूड़ अवंतीनगर में मोहल्ले में किराये पर रहने वाली सोनम ने मान्या की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी सोनम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी सोनम जिस कमरे में रहती थी, उसके ठीक सामने ही कक्षा आठ तक का स्कूल संचालित होता है। यहां मोहल्ले के अलावा आसपास की बीसा कॉलोनी, आंबेडकर नगर और शांति नगर के करीब 350 बच्चे पढ़ते हैं। मासूम की हत्या के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित अभिभावक भी अभी तक पूरी तरह से डर से उबर नहीं पाए हैं। इसके चलते बहुत से अभिभावकों ने बुधवार को भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। जिसके चलते स्कूल खुलने के पहले दिन उपस्थिति काफी कम रही।स्कूल की प्रधानाचार्य गीता ने बताया कि घटना के बाद एहतियातन स्कूल बंद कर दिया गया था। बुधवार को तीन दिन बाद स्कूल खोला गया। आमतौर पर स्कूल में करीब 300 बच्चों की उपस्थिति रहती है, लेकिन बुधवार को केवल 150 बच्चे ही पहुंचे। उन्होंने बताया कि स्कूल खुलने की जानकारी अधिकांश बच्चों और अभिभावकों तक नहीं पहुंच पाने के कारण भी उपस्थिति कम रही। घटना बेहद दुखद है। इससे उबरने में समय लगेगा। धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। वहीं, मासूम मान्या के पिता सचिन ने बताया कि बुधवार को कोतवाली नगर प्रभारी और चौकी प्रभारी उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने परिवार को आरोपी सोनम के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिलाया।