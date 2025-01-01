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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुलंदशहर की अदालत ने फौजदारी निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए कंगना रनौत को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने उन्हें आगामी पांच दिसंबर 2026 को सुबह 11 बजे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था।जिस पर अब डिबाई थाने से एक पुलिसकर्मी को नियुक्त किया गया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन (किसान शक्ति) के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री गजेंद्र शर्मा की ओर से दायर फौजदारी निगरानी पर यह नोटिस जारी हुआ है। बृहस्पतिवार को संबंधित नोटिस को पैरोकार ने प्राप्त कर लिया है।उन्होंने बताया कि नोटिस तामील कराने के लिए डिबाई थाने से एक पुलिसकर्मी की नियुक्ति की गई है, जो ई-समन या मैन्युअल रूप से मुंबई के बांद्रा स्थित पाली हिल या मंडी स्थित आवास पर जाकर इसे तामील कराएगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में यह माना जाएगा कि विपक्षी को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। संवाद